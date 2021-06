+Donne: Viminale, 24 matrimoni forzati da entrata in vigore Codice rosso+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un terzo di tali casi le vittime sono minorenni (9 per cento infra-quattordicenni e 27 per cento tra i 14 e i 17 anni). Il 59 per cento delle vittime sono straniere, in maggioranza pakistane, seguite dalle albanesi. Nel 73 per cento dei casi gli autori del reato sono stati uomini anche in questo caso di nazionalità prevalentemente pakistana, seguita da quelle albanese, bengalese, bosniaca. Nel 40 per cento dei casi i responsabili erano di età compresa tra 35 e 44 anni. Il Report aiuta ad analizzare il fenomeno - che ha radici storiche, culturali e talvolta religiose - e, individuando radici e contesti di riferimento, ha l’obiettivo di migliorare le strategie di contrasto. I dati, inevitabilmente, fotografano una situazione sottodimensionata rispetto a quella reale: l’emersione di questo reato, infatti, non è facile perché spesso si consuma tra le mura domestiche e le vittime sono quasi sempre ragazze giovani, costrette ad abbandonare la scuola, talvolta obbligate a rimanere chiuse in casa nell’impossibilità di denunciare, anche per paura di ritorsioni. (Rin)