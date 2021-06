Terrorismo: Maas, Coalizione anti-Daesh tenga d’occhio sviluppi in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coalizione globale anti-Daesh deve “tenere d’occhio” gli sviluppi in Africa e discutere del proseguimento della collaborazione con i Paesi del continente. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, a margine della i principali punti emersi finora nella riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, co-presieduta oggi a Roma dal capo della diplomazia italiana, Luigi Di Maio, e dal segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. “Intendiamo continuare a combattere contro lo Stato islamico, che è stato sconfitto sul campo. La Germania vuole contribuire alla stabilizzazione dei territori liberati dal controllo dell’organizzazione terroristica, per evitare che torni a espandersi”, ha aggiunto Maas. In particolare, la Germania intende “appoggiare il governo dell’Iraq, in vista delle elezioni che di terranno nel Paese” il prossimo autunno e "proseguire addestramento forze locali" nell'ambito della missione Nato (che prestò sarà a guida dell'Italia) "per rendere il paese in grado di difendersi da solo". Allo stesso tempo, "il governo tedesco continuerà a monitorare la situazione in Africa. Nel Sahel o in Mozambico, il terrorismo internazionale continua a espandersi”, ha detto Maas. (Res)