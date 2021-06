Sanità: per giornata mondiale della Sclerodermia il punto con il policlinico Gemelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono la mia passione non la mia malattia! Sclerodermia e Covid -19 non prenderanno il mio sorriso". E' lo slogan della campagna per la Giornata mondiale sula patologia che si celebra il 29 giugno. Il punto sulla malattia, nota anche come sclerosi sistemica, con Silvia Laura Bosello dell'Uoc di Reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, diretta da Maria Antonietta D'Agostino. Grant della World Scleroderma Foundation e Gils al gruppo della Reumatologia del Gemelli per la valutazione del ruolo della fisioterapia telemonitorizzata in epoca Covid-19. Lo comunica in una nota il policlinico Gemelli. "Il 29 giugno si celebra la Giornata mondiale della Sclerodermia, nota anche come Sclerosi sistemica. La sclerodermia è una malattia reumatica autoimmune sistemica, rara e cronica che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo. La pelle e gli organi interni possono esserne danneggiati". (segue) (Com)