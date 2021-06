Sanità: per giornata mondiale della Sclerodermia il punto con il policlinico Gemelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La malattia è caratterizzata da alterazioni vascolari, da modificazioni del sistema immunitario e fibrosi degli organi colpiti. In più del 90 per cento dei pazienti il sintomo di esordio è il Fenomeno di Raynaud, il cambiamento del colore delle dita delle mani dopo l'esposizione al freddo. Può apparire a qualsiasi età, ma è più frequente nelle donne tra i 30 e i 50 anni - spiega il comunicato del policlinico Gemelli -. La diagnosi precoce è fondamentale; una diagnosi ritardata può avere conseguenze gravi e potenzialmente pericolose per la vita delle persone con sclerodermia. È fondamentale che chi ne è affetto sia identificato il prima possibile, in modo che possa ricevere il trattamento e le cure appropriate. I reumatologi dell'Università Cattolica e del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs hanno in corso una ricerca multicentrica in collaborazione con l'Università Vita e Salute San Raffaele, l'Humanitas di Milano e con l'Ospedale San Carlo di Potenza, sull'impatto dello stile di vita nella sclerosi sistemica. In particolare, il progetto valuterà l'impatto dell'aderenza alla dieta mediterranea sui sintomi gastrointestinali caratteristici della malattia e sull'impatto sulla qualità di vita nei pazienti sclerodermici". (segue) (Com)