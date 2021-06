Sanità: per giornata mondiale della Sclerodermia il punto con il policlinico Gemelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati preliminari su 387 pazienti sclerodermici italiani è emerso che la maggior parte dei pazienti (71,3 per cento) ha una buona aderenza a una dieta mediterranea, mentre solo il 14,7 per cento dei pazienti ha un'aderenza ottimale, mentre il 14 per cento ha un'aderenza bassa. Un'aderenza insoddisfacente alla dieta mediterranea è associata a depressione del tono dell'umore, impairment lavorativo e maggior severità dei sintomi gastro-intestinali e vascolari da malattia - prosegue la nota -. La promozione di uno stile di vita sano e l'aderenza alla dieta mediterranea potrebbe avere un impatto positivo sull'attività di malattia e sulla qualità di vita dei pazienti sclerodermici. Quindi anche per la sclerodermia una dieta specifica e bilanciata potrebbe rappresentare un supporto utile ai pazienti come in altre malattie croniche con infiammazione". (segue) (Com)