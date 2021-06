Sanità: per giornata mondiale della Sclerodermia il punto con il policlinico Gemelli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo della Uoc di reumatologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, ha recentemente ricevuto un grant della World Scleroderma Foundation e Gils per la valutazione del ruolo della fisioterapia telemonitorizzata in epoca Covid -19". Il progetto di ricerca si propone di valutare la fattibilità e l'efficacia sulla disabilità di un programma di tele-fisioterapia nei pazienti con sclerodermia. In particolare, verrà proposto un programma fisioterapico telemonitorizzato mirato a contrastare le modificazioni dovute all'impegno cutaneo e polmonare rispetto a un programma da effettuare autonomamente dal paziente secondo un programma semplicemente condiviso, ma non tele-monitorizzato. Parteciperanno allo studio due centri universitari italiani: l'Uoc di reumatologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – Irccs - Università cattolica del Sacro Cuore – Roma e l'Unità di immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare dell'Irccs San Raffaele – Università Vita e Salute San Raffaele, Milano". (segue) (Com)