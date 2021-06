Sanità: per giornata mondiale della Sclerodermia il punto con il policlinico Gemelli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fesca, la Federazione delle associazioni europee per la Sclerodermia, nella sua campagna di sensibilizzazione per la malattia nella giornata mondiale sottolinea l'importanza di riconoscere che la persona con sclerodermia è molto di più della sua malattia. A questo proposito sicuramente la valutazione e la gestione del paziente con sclerodermia nella sua complessità e nella sua interezza, significa anche sensibilizzare ad uno stile di vita sano che comprenda una dieta bilanciata e anche l'attività fisica", conclude la nota. (Com)