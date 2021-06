Regno Unito: Johnson suggerisce non ci sarà allentamento anticipato delle restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha suggerito che non ci sarà il paventato allentamento anticipato delle restrizioni anti Covid, indicando il 19 luglio come la data in cui queste saranno abbandonate. I commenti del primo ministro arrivano in seguito ad un colloquio avuto con il recentemente nominato ministro della Salute Sajid Javid. Johnson ha sottolineato come sia "sensibile" avere un "cauto ma irreversibile approccio (al rilassamento delle restrizioni), utilizzando le prossime tre settimane per completare il più possibile la campagna vaccinale", preventivando che altri 5 milioni di persone saranno vaccinati entro il 19 luglio.(Rel)