Germania: aumentano i casi di antisemitismo, 1.909 nel 2020

- I casi di odio contro gli ebrei in Germania sono aumentati da 1.252 nel 2019 a 1.909 nel 2020, pari a cinque al giorno. È quanto si apprende dai dati dell'Associazione federale per dei centri per la ricerca e l'informazione sull'antisemitismo (Rias). Nel totale sono inclusi 472 episodi di odio contro gli ebrei avvenuti in Laender dove non esistono sedi Rias, pertanto non presi in considerazione in precedenza. La maggior parte degli incidenti avvenuti nel 2020, ossia 1.449, è attribuibile a “comportamenti offensivi”. Allo stesso tempo, il numero di “attacchi violenti” contro gli ebrei è diminuito negli ultimi due anni da 109 a 96, mentre le minacce antisemite sono scese da da 58 a 39. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale contrazione può essere attribuita alle restrizioni attuate in Germania per il contenimento della pandemia di Covid-19. A ogni modo, un totale di 677 soggetti e 679 istituzioni è stato colpito dall'antisemitismo. I Rias presumono, tuttavia, che il numero di casi non segnalati sia ancor più elevato. Intanto, nel 52 per cento degli episodi di odio contro gli ebrei registrati in Germania nel 2020, non è stato possibile individuare alcun movente politico o ideologico. È invece accertato che 479 casi hanno avuto motivazioni di estrema destra. Inoltre, in 489 casi, vi è stata una correlazione diretta con la pandemia, con gli ebrei accusati di aver cospirato per la diffusione del coronavirus o con banalizzazioni della Shoah. (Geb)