Calabria: domani presentazione progetto turistico Italy Muslim Friendly

- L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e l’assessore regionale all’Internazionalizzazione, Fausto Orsomarso, domani, martedì 29 giugno, alle ore 12.30, terranno una conferenza stampa nella sala Verde della Cittadella “Jole Santelli”, a Catanzaro. Nel corso dell’evento verrà illustrato “Italy Muslim Friendly”, progetto sperimentale in Calabria di incoming per il turismo musulmano e l’export di prodotti agroalimentari sui mercati arabi e musulmani. L'annuncio in una nota della Regione. (Ren)