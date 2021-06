Carceri: Fondazione Banco di Napoli sostiene progetto di rieducazione dei ragazzi di Nisida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fondazione Banco di Napoli è un luogo di inclusione e il carcere di Nisida non è solo un'esperienza di privazione della libertà, ma soprattutto di rieducazione per far scoprire ai giovani detenuti altre possibilità di vita attraverso il talento - dice la dottoressa Rossella Paliotto - Abbiamo sostenuto questo progetto perché vogliamo promuovere modelli positivi e non la Napoli di Gomorra. Il nostro impegno continuerà con il progetto di una piccola casa famiglia per accompagnare i ragazzi in un percorso inclusivo". "Raccontiamo la storia di un ultimo che ce la fa grazie a una grande volontà e alle istituzioni - aggiunge il regista Salvatore Sanino - Mirea è volto a stimolare la riflessione sull'importanza del rispetto e del valore della dignità umana, civica e sociale. Il cinema, con le sue modalità comunicative, diventa supporto alla didattica, ma soprattutto mezzo di promozione alla formazione di cittadini consapevoli". (Ren)