Vaticano: Bergoglio incontra delegazione Patriarcato di Costantinopoli, camminiamo insieme (2)

- Papa Francesco ha caricato di significato la mano tesa, tanto da aggiungere: "La testimonianza di crescente comunione tra noi cristiani sarà anche un segno di speranza per tanti uomini e donne, che si sentiranno incoraggiati a promuovere una fraternità più universale e una riconciliazione in grado di rimediare ai torti del passato – ha osservato il Papa - è la sola via per dischiudere un avvenire di pace. Un bel segno profetico sarà anche la collaborazione più stretta tra Ortodossi e Cattolici nel dialogo con altre tradizioni religiose, ambito nel quale so che Lei, cara Eminenza Emmanuel, è molto coinvolto". (Com)