Ue: Consiglio approva la legge sul clima (3)

- La normativa europea sul clima prevede l'istituzione di un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, che avrà il compito di fornire consulenza scientifica indipendente e presentare relazioni in merito alle misure dell'Ue, agli obiettivi climatici e ai bilanci indicativi per i gas a effetto serra e alla loro coerenza con la normativa europea sul clima e gli impegni internazionali dell'Ue nel quadro dell'accordo di Parigi. La Commissione avvierà dialoghi con i comparti economici che sceglieranno, su base volontaria, di elaborare tabelle di marcia indicative per il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione per il 2050. Oltre al monitoraggio dell'elaborazione di tali tabelle di marcia, la Commissione agevolerà il dialogo a livello dell'Ue e condividerà le migliori pratiche tra i pertinenti portatori di interessi. Ora che la normativa europea sul clima è stata adottata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio, sarà firmata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale prima di entrare in vigore. (Beb)