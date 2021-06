Imprese: Visa, Stoppani nominato Country manager Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono certa che Stefano genererà grande valore per le nostre partnership in Italia, portando nuove prospettive e opportunità", ha dichiarato Bea Larregle, regional managing director, Southern Europe di Visa. “La sua nomina è parte fondamentale dell'impegno di Visa in Italia e dei nostri sforzi per sviluppare ulteriormente la nostra presenza nel Paese". Stefano Stoppani inizia la sua carriera in Ford Motor Company Italia, per poi entrare in Experian come Business Development Director Italia. Viene quindi nominato Advisor dell’International Finance Corporation (Ifc). Nel 2008, il suo ingresso nel gruppo Crif dove ricopre gli incarichi di Country Manager Messico e America Latina e, successivamente, di Region Director per India e Gcc. Nel 2017 viene nominato Ceo del gruppo Creditinfo. Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Bologna, Stoppani ha conseguito un Master of Science in Development Studies presso la London School of Economics e un Executive Mba presso la Bologna University Business School. (Com)