Covid: Zingaretti, da oggi via mascherine ma non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi non c'è più l'obbligo delle mascherine all'aperto. "Pian piano stiamo tornando alla normalità ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "La Regione Lazio sta portando avanti una campagna vaccinale senza sosta e i dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Non ce l’ha regalato nessuno: è merito dei sacrifici dei cittadini e della grande squadra della Regione che lavora a testa bassa contro il Covid - aggiunge il governatore -. Abbiamo superato 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di cittadini hanno concluso il ciclo vaccinale. Proprio in virtù dei risultati ottenuti, dobbiamo continuare a rispettare le regole di distanziamento, igiene e dell'uso della mascherina dove previsto. Non abbassiamo la guardia. Insieme riusciremo a sconfiggere definitivamente il Covid", conclude Zingaretti. (Rer)