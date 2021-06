Roma 2021: Mancini (Pd), Calenda forte finchè era solo in campo, dica se d'accordo su agenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo che sei un vero rosicone. Eri forte solo quando eri l'unico candidato; dovresti dire se sei d'accordo o no con proposta di Gualtieri". Lo scrive in un tweet il deputato del Pd Claudio Mancini, replicando al candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, che poco prima aveva commentato la proposta dello sfidante del centrosinistra Roberto Gualtieri inerente alla creazione di un'agenzia per attrarre gli investimenti nella Capitale. (Rer)