Albania: ministro dell'Interno annuncia riforma della polizia di Stato

- Entro la fine di questa settimana ci saranno riforme nel funzionamento della polizia di Stato in Albania a partire dalla sostituzione di alcuni dirigenti a livello regionale. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il ministro dell'Interno albanese, Bledi Cuci, dopo gli episodi di violenza dei giorni scorsi nel Paese che hanno fatto registrare otto morti in due giorni. Tra questi episodi una sparatoria a Velipoja, che ha causato quattro vittime. Il ministro ha detto di comprendere la preoccupazione dei cittadini per quanto riguarda la sicurezza, osservando tuttavia che "è impossibile" assicurare la presenza della autorità di sicurezza "in ogni angolo del territorio" e "ogni volta che avviene un incidente". "Stiamo preparandoci ad una nuova fase della riforma della polizia di Stato. Entro una settimana avremo profondi cambiamenti dei funzionari della polizia a livello distrettuale", ha dichiarato Cuci. (Alt)