Lazio: 3 arrestati, 13 indagati ed oltre 7.000 persone controllate, il bilancio Polfer

- Tre arrestati, 13 indagati, 7.780 persone controllate; 488 le pattuglie impegnate in stazione, 37 a bordo di 73 treni, 13 le sanzioni amministrative elevate, di cui 5 al Regolamento polizia ferroviaria: questo il bilancio settimanale dell'attività della polizia ferroviaria del Compartimento per il Lazio, in ambito regionale. Nella giornata del 22 giugno gli agenti della polizia ferroviaria di Roma Ostiense hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 45 anni in esecuzione di un' ordinanza di carcerazione dovendo scontare una pena di 11 mesi e 27 giorni. (segue) (Rer)