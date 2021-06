Lazio: 3 arrestati, 13 indagati ed oltre 7.000 persone controllate, il bilancio Polfer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo è stato arrestato per il reato di ricettazione, commesso alla fine del 2006 in concorso con altri connazionali quando era stato sorpreso a scaricare della merce di dubbia provenienza risultata poi rubata. Nella giornata del 24 giugno gli agenti della Squadra giudiziaria del Compartimento hanno tratto in arresto due cittadini rumeni di 43 e 37 anni, sorpresi mentre derubavano un portafogli ad una viaggiatrice. Alla donna, che non si era accorta di nulla, è stato restituito il maltolto mentre i due sono stati messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito di convalida. (Rer)