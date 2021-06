Milano: il Comune cerca proposte per il nuovo hub dedicato all'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano pronta ad accogliere "Smart City Lab", la nuova casa dell'innovazione per far ripartire la città nel segno della manifattura digitale, della mobilità sostenibile e dell'attenzione all'ambiente e all'energia. In vista della conclusione dei lavori, previsti per settembre, l'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive Cristina Tajani ha presentato la nuova struttura e contemporaneamente lanciato un avviso esplorativo per la ricerca del gestore della nuova realtà, che sarà protagonista di via Ripamonti 88. Uno spazio che punta a essere il primo incubatore cittadino interamente dedicato alle imprese e alle start up che operano in ambito "smart city". La struttura aprirà nel 2022 e sarà un hub polifunzionale destinato a ospitare tutte quelle realtà che con i loro progetti contribuiranno al miglioramento della qualità vita in città e dei suoi abitanti. "Con questo progetto - spiega l'assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani - restituiamo alla città un'area che per anni è stata soggetta al degrado e all'abbandono. Milano avrà un nuovo hub, uno spazio ibrido dove creare nuova occupazione e ospitare imprese e tecnologie finalizzate al miglioramento della vivibilità, dell'accessibilità, dell'ambiente: in una parola impegnate a migliorare la qualità di vita in città e per i suoi abitanti grazie alla contaminazione tra le diverse anime creative, produttive, commerciali, tecnologiche, presenti sul territorio". (segue) (Com)