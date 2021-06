Carceri: violenze ai detenuti, calunnia e falso, le accuse ai 52 agenti indagati a Santa Maria Capua Vetere (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carceri, indagati cinquantadue agenti della polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Le accuse sono gravi e vanno dal maltrattamento pluriaggravato, alle lesioni personali pluriaggravate, falso in atto pubblico aggravato, calunnia, favoreggiamento personale, frode processuale e depistaggio. Degli indagati, otto sono stati trasferiti in carcere, diciotto si trovano ai domiciliari, tre all’obbligo di dimora e 23 sono stati soggetti a misure interdittive della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficiale. Alla base dell’inchiesta gli episodi ce si sarebbero verificati all’interno dell’istituto casertano il 6 aprile dello scorso anno, “anticipati” da fatti del 9 marzo e del 5 aprile. A marzo, 160 detenuti rifiutarono di rientrare dall’ora d’aria dopo il passeggio per protesta rispetto alle restrizioni imposte dalle misure Covid ai colloqui personali. Il 5 aprile, invece, un numero imprecisato di detenuti si sarebbe barricato all’interno del reparto Nilo dopo la notizia dell’avvenuto contagio di un detenuto. (segue) (Ren)