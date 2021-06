Carceri: violenze ai detenuti, calunnia e falso, le accuse ai 52 agenti indagati a Santa Maria Capua Vetere (Ce) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone poi sono risultate indagate per aver tentato di sviare le indagini. E di averlo fatto predisponendo false fotografie che avrebbero dovuto dimostrare il ritrovamento di un arsenale di armi a disposizione dei detenuti, insieme a olio e liquidi resi bollenti grazie ai pentolini lasciati sui fornelli. Secondo gli inquirenti un’autentica messa in scena finalizzata “ad accreditare la tesi secondo cui le lesioni subite dai detenuti fossero causate dalla necessità di vincere la loro resistenza”, come recita una nota dei magistrati casertani. Gli elementi sono stati reperiti grazie alle intercettazioni da Whatsapp e allegati a rapporti dei dirigenti. (Ren)