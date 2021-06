Spagna: ministro Escriva, a giugno 200 mila posti di lavoro in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna chiuderà il mese di giugno con circa 200 mila posti di lavoro in più un numero "straordinariamente importante" che collocherebbe il Paese quasi ai livelli pre pandemia. Lo ha affermato il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e della Migrazione, Jose Luis Escriva, spiegando che è in corso una ripresa economica ad "ampio spettro", molto intensa nelle attività che erano state limitate durante la pandemia. Escriva ha evidenziato che degli oltre 3 milioni di lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Erte) nei primi mesi della pandemia del coronavirus continuano a beneficiare di questo strumento di protezione sociale solo 300 mila persone e questo numero è destinato a scendere ulteriormente man mano che le restrizioni saranno allentate e il processo di vaccinazione andrà avanti. Per quanto riguarda la riforma delle pensioni in fase di negoziazione con le parti sociali, il ministro si è detto "fiducioso" che possa essere raggiunto un accordo questa settimana. In merito al reddito minimo di base, Escriva ha difeso il lavoro del governo dalle critiche che solo un terzo delle persone annunciate ha effettivamente beneficiato di questa misura. "Siamo molto soddisfatti dei livelli che abbiamo raggiunto", ha replicato Escriva.(Spm)