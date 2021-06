Repubblica Ceca: la disinformazione russa su internet in calo dopo il caso di Vrbetice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività dei "troll" russi su internet in Repubblica Ceca è calata in corrispondenza dell'espulsione di 18 diplomatici dell'ambasciata russa a Praga a metà aprile. Lo segnala il portale di informazione "Seznam Zpravy". Lo scorso 17 aprile il primo ministro ceco, Andrej Babis, e il vicepremier, Jan Hamacek, hanno reso pubblico il ragionevole sospetto del coinvolgimento di agenti dei servizi segreti militari russi (Gru) nelle due esplosioni che a fine 2014 hanno riguardato i depositi di munizioni di Vrbetice. Babis e Hamacek hanno quindi disposto l'espulsione di 18 diplomatici russi, identificati anch'essi come agenti dei servizi. In corrispondenza della loro espulsione, l'attività di disinformazione russa sulla rete ceca è significativamente diminuita. A notare la coincidenza, riporta "Seznam Zpravy", sono stati esperti di disinformazione ma anche il medesimo Servizio di informazione e sicurezza (Bis), ovvero l'agenzia di intelligence interna ceca. "Abbiamo informazioni simili, sappiamo della diminuzione. Al momento stiamo analizzando le ragioni esatte", ha confermato il portavoce del Bis, Ladislav Sticha. (segue) (Vap)