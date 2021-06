Repubblica Ceca: la disinformazione russa su internet in calo dopo il caso di Vrbetice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale precisa che questo non deve indurre a pensare che non ci siano stati frequenti episodi di disinformazione proprio dopo la pubblicazione delle informazioni su Vrbetice, tutt'altro. Quello che è cambiato è che sui social network si è ridotta la quantità di disinformazione a cui attribuire direttamente una paternità russa in territorio ceco. Il Bis sta indagano se questo significhi che una "fabbrica di troll" stesse lavorando all'interno della medesima ambasciata russa a Praga. "Una delle possibilità è che fosse proprio in ambasciata ma vedremo quali erano le ragioni concrete. Stiamo anche verificando se l'attività sia ripresa altrove", ha continuato Sticha. "I dipendenti dell'ambasciata della Federazione russa nella Repubblica Ceca non si sono mai occupati della diffusione di disinformazione. La cosa non appartiene alle tradizioni della diplomazia russa", ha commentato la rappresentanza diplomatica di Mosca in Repubblica Ceca a "Seznam Zpravy". (Vap)