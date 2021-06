Colombia: arrivate 1,1 milioni di dosi vaccino anti Covid-19 per il settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate ieri in Colombia 1.100.000 dosi del vaccino anti Covid-19 della casa farmaceutica cinese Sinovac acquistate da imprese private. Secondo l’Associazione nazionale degli imprenditori della Colombia (Andi) in totale è stato concordato l’acquisto di 2.500.000 dosi, che serviranno a immunizzare 1.250.000 persone. “Stanotte sono arrivate nel Paese 1,1 milioni di dosi di Sinovac, che sono pagate dal settore privato e serviranno per immunizzare i suoi lavoratori. Con queste dosi rafforziamo, con un lavoro congiunto e seguendo i parametri del ministero della Salute, la vaccinazione dei colombiani”, ha scritto il presidente Ivan Duque sul suo account Twitter. La Colombia sta vivendo una nuova ondata di contagi da Covid-19. Ieri le autorità sanitarie hanno confermato 32.376 contagi e 664 decessi. La maggior parte dei casi si concentra nella capitale Bogotà. La Colombia ha ricevuto ad oggi 22.771.994 dosi di vaccino destinati al Piano di vaccinazione nazionale.(Mec)