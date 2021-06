Tunisia: caso avvelenamento Saied, negativi i risultati dell’indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia ad interim della Tunisia, Hasna bin Suleiman, ha reso noto oggi, durante un discorso al Parlamento, l’esito delle indagini relative al presunto tentativo di avvelenamento del presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo riferisce l’emittente radiofonica locale “Mosaique Fm”. Said era stato ricoverato lo scorso gennaio dopo aver maneggiato una lettera a lui indirizzata e contenente una polvere sospetta. La ministra ha spiegato che la procura generale ha chiuso il caso dopo aver condotto un’indagine approfondita e ha menzionato un altro tentativo di avvelenamento del presidente Saied con del pane preparato in un panificio proprio fuori dal palazzo presidenziale. In questo caso l’indagine è stata chiusa per mancanza di prove.(Tut)