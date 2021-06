Ue: Consiglio, via libera a firma accordi trasporto aereo con Ucraina, Armenia, Tunisia e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea oggi ha dato il via libera alla firma di tre accordi di vicinato nel settore del trasporto aereo, con l'Ucraina, l'Armenia e la Tunisia, e di un accordo sul trasporto aereo con il Qatar. Lo ha comunicato il Consiglio dell'Ue spiegando che questi accordi apriranno il mercato del trasporto aereo. I tre accordi di vicinato elimineranno le restrizioni di mercato in relazione ai paesi del vicinato dell'Ue e assoceranno al mercato interno dell'aviazione dell'Ue i Paesi coinvolti, i quali adotteranno e attueranno le norme dell'Ue in materia di aviazione. L'accordo con il Qatar aprirà il mercato in egual modo con tutti i 27 Stati membri, aggiornando le regole e le norme attualmente in vigore per i voli tra il Qatar e l'Ue. Si tratta del primo accordo di questo tipo tra l'Ue e un Paese del Golfo. Tutti e quattro gli accordi contengono solide clausole in materia ambientale, sociale e di concorrenza leale, con efficaci meccanismi di esecuzione per evitare distorsioni di concorrenza o altri abusi. Le decisioni su Ucraina, Armenia e Qatar consentono l'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore. I quattro accordi dovrebbero essere firmati nell'autunno del 2021 e ciascuno di essi dovrà poi essere ratificato da ogni Stato membro, dall'Unione e dall'altra parte. (Beb)