Difesa: Romania, in arrivo nel 2022 la versione più recente del sistema missilistico Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania riceverà nella seconda metà del 2022 la versione più recente del sistema di difesa aerea e missilistica statunitense Patriot. Lo ha affermato, in un'intervista all'agenzia di stampa romena "Agerpres", Patrick Griffin, responsabile del programma del sistema missilistico Patriot in Romania, all'interno della compagnia Raytheon Missiles and Defense. La Romania dispone attualmente di un sistema missilistico Patriot, che la compagnia statunitense ha consegnato a settembre 2020. Allo stesso tempo, la Romania diventerà il primo Paese a essere in grado di utilizzare l'ultima versione del sistema di difesa aerea e missilistica Patriot a terra, dopo che Raytheon Missiles & Defense ha ricevuto il via libera dalle forze armate statunitensi all'inizio di quest'anno, a seguito di una valutazione critica della progettazione del sistema. Questa versione migliorata dovrebbe essere consegnata alla Romania nella seconda metà del 2022. (segue) (Rob)