Difesa: Romania, in arrivo nel 2022 la versione più recente del sistema missilistico Patriot (3)

- Secondo quanto spiegato, "il sistema Patriot è utilizzato da altre 16 nazioni, inclusi 6 Paesi membri della Nato". "Nel 2017 il governo romeno ha firmato un accordo con l'esecutivo degli Stati Uniti per l'acquisizione di molteplici sistemi di difesa aerea e missilistica Patriot", ha continuato il responsabile del programma del sistema missilistico Patriot in Romania. "Qualsiasi importante transazione militare con il governo degli Stati Uniti è sostenuta da un programma speciale chiamato Fms (Foreign Military Sales): questo è il modo principale in cui il governo degli Stati Uniti vende beni, servizi e addestramento militari ad altre nazioni alleate. Attraverso il programma Fms, la Romania ha la certezza che le sue Forze armate riceveranno i migliori sistemi a un prezzo equo e ragionevole. I contratti condotti tramite Fms sono soggetti agli stessi controlli degli appalti statunitensi, in modo che le nazioni partner possano effettuare appalti con piena fiducia in questo processo. Inoltre, i partner statunitensi beneficiano dell'esperienza tecnica e operativa, dell'infrastruttura di approvvigionamento esistente e delle procedure efficienti e trasparenti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. "La Romania ha attualmente un sistema di sparo Patriot già consegnato. La Raytheon Missiles and Defense lo ha consegnato a tempo di record, nel settembre 2020, rispondendo così alle preoccupazioni del Paese in merito alla sicurezza nella regione del Mar Nero e al sostegno della Nato", ha affermato Griffin. (segue) (Rob)