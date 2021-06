Difesa: Romania, in arrivo nel 2022 la versione più recente del sistema missilistico Patriot (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Romania diventerà il primo Paese a utilizzare l'ultima versione del sistema di difesa aerea e missilistica Patriot a terra, dopo che Raytheon Missiles & Defense ha ricevuto il via libera dalle Forze armate statunitensi all'inizio di quest'anno, a seguito di una valutazione critica del design del sistema. La recente valutazione critica del progetto includeva una dimostrazione dei miglioramenti al radar, alla stazione di controllo del tiro e ad altri aspetti della tecnologia di comando e controllo. Questa versione migliorata sarà consegnata alla Romania nella seconda metà del 2022. Allo stesso tempo, la Romania potrà sfruttare l'architettura flessibile del sistema, al fine di modernizzare l'unità che già opera, in linea con il nuovi. Patriot è il sistema di difesa missilistico più avanzato e capace al mondo", ha dichiarato Griffin. "Dal suo primo utilizzo, il Patriot è stato utilizzato con successo in combattimento più di 250 volte da cinque diverse nazioni per fornire protezione contro aerei e droni, missili balistici e tattici da crociera. Da gennaio 2015 ad oggi, Patriot ha intercettato oltre 150 missili balistici sui campi operativi di tutto il mondo. Questi risultati sono possibili perché il Patriot è costruito su una base con oltre 3 mila test a terra e oltre 1.400 test in volo", ha continuato Patrick Griffin. "Allo stesso tempo, nel 2022, quando il team Patriot installerà le unità modernizzate in Romania, lo faremo insieme all'esercito americano e all'esercito romeno. Questa collaborazione include anche la formazione attraverso la quale gli operatori e gli ingegneri di manutenzione del sistema rumeno riceveranno istruzioni chiare per l'utilizzo della nuova configurazione migliorata", ha concluso Griffin. (Rob)