- La tenacia degli italiani "non è venuta meno, continuiamo così e ci lasceremo alle spalle questa pandemia". Lo dichiara su Twitter la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che aggiunge: "Un obiettivo imprescindibile ma per nulla scontato quello raggiunto oggi: le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie". (Rin)