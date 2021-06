Professioni: Cnpr, professionista presidio di legalità o capro espiatorio?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il profondo squilibrio tra le responsabilità che ricadono sui professionisti impegnati nelle procedure di controllo e i compensi percepiti, stanno causando il progressivo allontanamento da questo tipo di attività. Una circostanza preoccupante, che rischia di far perdere alle istituzioni un importante presidio di legalità”. Questo l’allarme lanciato da Davide Crippa (presidente del Gruppo M5s alla Camera), nel corso del forum “Professionista: presidio di legalità o capro espiatorio?” promosso dalla Cassa di previdenza dei Ragionieri ed Esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca. “Si deve recuperare il punto di equilibrio tra i princìpi della limitazione delle responsabilità, circoscrivendo queste ultime in modo puntuale, evitando così che i professionisti diventino comodi capri espiatori, e la necessità di garantire trasparenza e legalità soprattutto nel settore delle grandi aziende”, ha proseguito Crippa. “Diversi episodi, di recente, hanno portato alla luce comportamenti poco chiari da parte di chi aveva ruoli di garanzia nell’interesse di terzi, come ad esempio nel caso Parmalat. E’ doveroso agire per arginare questi fenomeni nell’interesse comune e, al tempo stesso, garantire meccanismi di maggiore sostegno economico a professionisti in modo da metterli nelle condizioni migliori possibili di operare con tutta tranquillità e professionalità”. (segue) (Ren)