Professioni: Cnpr, professionista presidio di legalità o capro espiatorio? (2)

- Sugli squilibri generati da un eccesso di proliferazione legislativa si è soffermato Luca Ciriani (numero uno dei senatori di Fratelli d’Italia): “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva affermazione della logica per la quale nel mondo della Pubblica Amministrazione i professionisti, a fronte delle responsabilità assunte, si sono visti riconoscere sempre meno la loro professionalità. Non è pensabile che ci si assuma responsabilità per milioni di euro in sede civile e penale a fronte di compensi da fame. Per troppo tempo le libere professioni sono state considerate un mondo a parte popolato da gente ricca che non ha problemi. Nulla di più sbagliato. Non solo non è così dal punto di vista professionale, ma ci sono tante altre difficoltà. La politica deve dare impulso a questo settore a partire dal ricorso alla leva fiscale per cercare di aiutare concretamente il mondo delle professioni”. Parte dalla propria esperienza personale Riccardo Molinari (presidente dei deputati della Lega: “Ricordo le bacheche pubbliche degli ordini che abbondano di colleghi che chiedono di essere cancellati dall’albo. Altro che nicchia di benessere! C’è una fuga, aggravata da pandemia, che deve essere fermata. Procedendo con le semplificazioni, grazie alle quali i professionisti possono sottrarsi agli insostenibili eccessi normativi che sono fonte di problemi e di responsabilità non proprie, per proseguire con l’adozione di una riforma fiscale che offra l’immagine di uno Stato amico che semplifica la vita ai contribuenti limitando la figura dello Stato oppressore. Troppo spesso i commercialisti rispondono di errori causati non da dolo e malafede ma da eccesso burocratico. Per queste tipologie di errori formali le sanzioni non possono che essere adottate in forma ridotta. Altra cosa, ovviamente, è quando si registra il dolo”. (segue) (Ren)