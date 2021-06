Professioni: Cnpr, professionista presidio di legalità o capro espiatorio? (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Roberto Occhiuto (presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera): “Un tempo essere professionisti faceva standing, oggi si fa fatica ad arrivare a fine mese. Sono quelli che hanno sofferto di più nella pandemia. Non credo sia giusto che chi ricopre incarichi di sindaco di un collegio sindacale oppure di revisore debba assumere rischi infinitamente sproporzionati rispetto ai compensi che prescindono da qualsiasi elemento di ragionevolezza. Di questo tema se ne parla da tanto e non sono affatto ottimista sul fatto che si possano fare passi in avanti. Il totem delle responsabilità viene difeso a denti stretti dalla magistratura che non fa altro che arroccarsi vedendo di cattivo occhio ogni forma di ridimensionamento delle responsabilità. Pur non essendo loro esposti ad alcuna responsabilità diretta o indiretta. Ci sarebbe una maggioranza numericamente pronta a cambiare le cose, ma la vedo davvero difficile”. Anche Debora Serracchiani (presidente dei deputati Pd a Montecitorio), ha posto l’accento sull’importanza dei professionisti per mantenere la competitività dell’Italia: “Camera e Senato stanno affrontando, in virtù del Pnrr, il percorso per riforme importanti nelle quali la figura dei professionisti è fondamentale. Pensiamo alla riforma della giustizia, della Pa, e a tutte quelle norme per la modernizzazione che possono spingere il Paese verso la ripresa. Alla luce di questi enormi impegni, i professionisti, che sono presidio di legalità, dovranno essere i veri protagonisti. Purtroppo tanti giovani stanno emigrando all’estero per misurarsi con sfide internazionali. Fintanto che è una scelta spinta dalla necessità di aggiornarsi, confrontandosi con altri paesi, allora non è sbagliata. Se è, al contrario, la naturale conseguenza delle difficoltà a emergere nel nostro Paese, allora il problema è serio e va affrontato utilizzando le risorse del Pnrr. La competitività si costruisce attraverso il rapporto tra professionisti e Pubblica amministrazione. Con il decreto Semplificazione vogliamo raggiungere questo obiettivo”. (segue) (Ren)