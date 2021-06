Professioni: Cnpr, professionista presidio di legalità o capro espiatorio? (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del Pnrr è stato ripreso anche da Claudio Cavallo (consigliere dell’Istituto nazionale degli Esperti contabili): “Nel Piano sono previste diverse riforme. Quella fiscale interessa maggiormente la nostra categoria. In questi giorni sono state fatte diverse proposte sulle aliquote irpef, sulla flat tax, sul superamento dell’Irap e sulle rateizzazioni. Sappiamo che entro 30 giugno dovrà essere presentato un documento unitario. Sarebbe interessante capire a che punto sia questo lavoro di sintesi per comprendere se i professionisti sono considerati capri espiatori o presidi di legalità”. Per Paolo Longoni (consigliere d’amministrazione della Cnpr): “Premessa fondamentale della professione è quella di porsi come intermediario culturale tra società e istituzioni. Intermediazione che fa capo a tradizione, carisma, etica, responsabilità. Negli ultimi anni con le politiche pro concorrenza che hanno smantellato l’impianto delle libere professioni si è avuta una imprenditorializzazione delle stesse che ha prodotto precariato sistemico soprattutto tra i giovani. Servono decisioni di sistema sul ruolo delle professioni tenuto conto che non è più possibile pensare che i professionisti trasmigrino da lavoro intellettuale a prestazione di servizio. Sulla questione delle responsabilità che gravano in particolare su coloro che si occupano di controlli, tutti concordano sull’iniquità tra responsabilità e riconoscimento della professionalità. Si dice che noi siamo presidio di legalità ma, all’atto pratico, il codice della crisi d’impresa ha aggravato le responsabilità degli organi di controllo dando strumenti più incisivi per aggredire i soggetti che ne fanno parte. E’ necessario più che mai, allora, un intervento che distingua con chiarezza la colpa dal dolo”. (Ren)