Agroalimentare: Gallinella (M5s), Italia primo Paese a dotarsi di certificazione sostenibilità filiera vitivinicola

- L'Italia "sarà presto il primo Paese a dotarsi di un sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola". Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5s), presidente della commissione Agricoltura e primo firmatario dell'emendamento per istituire il sistema unitario di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, che utilizza le modalità del Sqnpi (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata). "Con l'approvazione del decreto del ministero delle Politiche agricole che istituisce il CoSVi (il comitato della sostenibilità vitivinicola a cui partecipano Mipaaf, Regioni, Crea, Accredia e, a titolo consultivo, i produttori) prende concretamente avvio il percorso tracciato dalla norma da me introdotta al decreto Rilancio, che raccoglie il lavoro fatto negli ultimi anni dall'intera filiera del vino", spiega Gallinella. (segue) (Com)