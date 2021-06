Russia-Cina: Putin, svolgiamo ruolo di stabilizzazione per varie questioni globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento russo-cinese garantiscono la stabilità nelle questioni globali in mezzo alla crescente turbolenza che si registra a livello geopolitico. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante una videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping organizzata in occasione del ventesimo anniversario dell’accordo di buon vicinato e relazioni amichevoli fra i due Paesi. "Nel contesto della crescente turbolenza geopolitica, della rottura degli accordi nel settore del controllo degli armamenti, dell'aumento dei potenziali conflitti in diverse parti del mondo, il coordinamento russo-cinese svolge un ruolo stabilizzatore nelle questioni globali, anche su questioni molto importanti per l'agenda internazionale come la situazione nella Penisola coreana, in Siria, Afghanistan, e il rinnovo del piano d'azione per il programma nucleare iraniano", ha detto Putin. Il presidente russo ha anche osservato che i due Paesi stanno lavorando attivamente sulla piattaforma dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai. (Rum)