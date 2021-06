Somalia: elezioni generali, ripresi a Mogadiscio nuovi colloqui convocati dal premier Roble

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi questa mattina a Mogadiscio i nuovi colloqui convocati dal primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble per discutere delle questioni della sicurezza e delle imminenti elezioni generali, in programma entro la fine di luglio. È quanto riferisce il sito d'informazione "Garowe Online". All'incontro, stando a quanto riferisce l'emittente "Radio Dalsan", parteciperanno anche i membri del neo-istituito comitato tecnico nominato dal primo ministro Roble per coordinare l'attuazione dell'accordo elettorale. Il leader dello stato di HirShabelle, Ali Gudlawe Hussein, ha rifiutato di partecipare a una conferenza convocata dal primo ministro Mohamed Hussein Roble per rivedere l'accordo elettorale recentemente adottato prima di agosto di quest'anno. i colloqui sono stati invece boicottati dal leader dello Stato regionale di HirShabelle, Ali Gudlawe Hussein, motivando la decisione con la "mancanza di consultazioni" in vista dell'incontro. Presenti invece i leader degli altri Stati regionali, vale a dire Galmudug, Oltregiuba e Sudovest. In base all'accordo elettorale raggiunto lo scorso 27 maggio, al culmine di negoziati durati diversi mesi, 101 delegati eleggeranno un deputato, il che significa che 27.775 delegati eleggeranno i 275 parlamentari del prossimo parlamento. I membri della Camera bassa eleggeranno a loro volta i 64 senatori che, insieme ai 275 deputati, eleggeranno un nuovo presidente in una sessione congiunta. Nelle scorse settimane Roble ha nominato una commissione incaricata di occuparsi della gestione delle prossime elezioni generali che dovranno svolgersi entro due mesi dalla firma dell'accordo elettorale siglato lo scorso 27 maggio. Il comitato sarà formato da sette membri che saranno domiciliati nell'ufficio del premier con l'unico responsabilità di garantire il corretto svolgimento del processo elettorale. (segue) (Res)