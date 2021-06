Somalia: elezioni generali, ripresi a Mogadiscio nuovi colloqui convocati dal premier Roble (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato sarà presieduto da Abdulkadir Elmi, che ricoprirà il ruolo di coordinatore capo, e sarà formato da Omar Mohamed Abdulle (consulente legale), Fadumo Abdi Ali (che guiderà il fondo e le operazioni nell'ufficio del primo ministro), Mohamed Rooble (consulente per lo sviluppo delle capacità e la formazione), Laila Mohamed (consigliere per il genere e l'inclusività), Liban Rabila (consigliere per la sicurezza) e Abdullahi Hashi (consigliere per l'impegno e la società civile). Nel frattempo il primo ministro Roble non ha ancora preso una decisione sulla rimozione dei membri del comitato elettorale considerati degli agenti dell'Agenzia nazionale di intelligence e sicurezza (Nisa). L'ufficio di Roble ha fatto sapere che 34 delle 67 personalità inserite dall'opposizione nella lista dei nomi indesiderati saranno sostituite, tuttavia l'opposizione chiede che l'ufficio del premier fornisca le ragioni del perché i restanti 33 membri sono stati confermati. Lo scorso 27 maggio il governo federale somalo guidato dal primo ministro Roble - cui Farmajo ha delegato i poteri per la gestione del processo elettorale - e gli Stati regionali hanno concluso un accordo sull'attuazione delle elezioni, sulla base dell'intesa già siglata a settembre scorso, mettendo fine ad uno stallo politico di mesi. In base all'accordo, le elezioni parlamentari e presidenziali in Somalia si terranno entro 60 giorni dalla firma dell'intesa. (segue) (Res)