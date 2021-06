Somalia: elezioni generali, ripresi a Mogadiscio nuovi colloqui convocati dal premier Roble (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Somalia avrebbe dovuto tenere le elezioni generali tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, tuttavia il governo federale e gli Stati regionali sono stati a lungo in disaccordo sul processo elettorale dopo una serie di colloqui falliti a Dusa Mareb e a Mogadiscio. La crisi ha conosciuto il suo momento più alto alla fine di aprile quando, in seguito all'ennesima fumata nera nei colloqui, il presidente Farmajo ha deciso di forzare la mano facendo votare alla Camera bassa del parlamento - da lui controllata - una mozione che prevedeva la proroga di due anni del suo mandato, così come quello del parlamento. La prova di forza ha sollevato la durissima condanna delle opposizioni e degli Stati regionali schierati contro Farmajo - Puntland e Oltregiuba - e la diserzione di un centinaio di militari dissidenti dell'esercito nazionale somalo (Sna) provenienti in maggioranza dalla regione del Medio Scebeli, i quali hanno marciato verso Mogadiscio occupando i principali quartieri roccaforte dell'opposizione. La situazione è stata sull'orlo di degenerare per alcuni giorni fino a quando Farmajo - su forti pressioni internazionali - ha deciso di far revocare la proroga del suo mandato e ha ceduto al premier Mohamed Hussein Roble i poteri relativi alla sicurezza e alla gestione del processo elettorale (Res)