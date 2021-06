Roma: controlli anti droga carabinieri, 5 arresti e una denuncia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della Costa d’Avorio di 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato notato da una pattuglia di carabinieri del comando Roma piazza Venezia in atteggiamento sospetto nella zona di largo Gaetana Agnesi. I militari hanno deciso di seguirne gli spostamenti, fino ad arrivare all’imbocco del Parco di Colle Oppio, dove è stato visto mentre cedeva un involucro contenente 2 grammi di hashish ad un "cliente". Subito è scattato il controllo: i carabinieri lo hanno trovato in possesso di altre dosi di hashish e denaro ritenuto provento della sua attività illecita. Il 31enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato alle Autorità competenti in qualità di assuntore di droghe. (segue) (Rer)