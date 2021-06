Roma: controlli anti droga carabinieri, 5 arresti e una denuncia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due cittadini della Guinea di 31 e 37 anni, entrambi senza fissa dimora, dopo averli sorpresi in un insediamento di piazza Pio Pecchiai, zona Gordiani, mentre stavano confezionando degli ovuli con una sostanza che si è poi rivelata essere eroina. Nel corso della stessa attività è stato denunciato a piede libero anche un altro cittadino della Guinea di 36 anni sorpreso in possesso di una dose di cocaina. All’atto del controllo, l’uomo ha spintonato i carabinieri intervenuti, motivo per cui oltre alla denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)