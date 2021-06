Imprese: Giorgetti firma decreti per nove tra accordi di sviluppo e programma, investimenti per 286 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei accordi di sviluppo vedono il coinvolgimento di tre società del Gruppo Beretta, Heineken Italia, Orogel, Agricola Italiana Alimentare, Mister Pet e Schlote Automotive Italia, mentre i tre accordi di programma riguardano All Coop Società cooperativa agricola, Dwb Proteins e un gruppo di società composta da Magnaghi Aeronautica, Metal Sud, Geven e Skytecno. Nello specifico, i progetto autorizzati con gli accordi sviluppo riguardano: il potenziamento ed efficientamento delle linee di produzione delle società Salumificio Fratelli Beretta, Cim Alimentare e Bresaole Del Zoppo, con investimenti per circa 24,8 milioni di euro ed agevolazioni per 9,45 milioni da parte del Mise; l’ampliamento e innovazione del sito di produzione Heineken Italia, con investimenti per oltre 70 milioni e 14,2 di agevolazioni; l’ampliamento del complesso industriale Orogel nel comune di Cesena, con investimenti per 25 milioni e 8,65 di agevolazioni; l’efficientamento del ciclo produttivo degli stabilimenti Aia a Vicenza e Verona, con investimenti per 25 milioni di euro e 12 di agevolazioni; l’incremento della capacità produttiva dello stabilimento Mister Pet in provincia di Parma, con investimenti per 25 milioni e 10 di agevolazioni; e la realizzazione ad Avellino di uno stabilimento per la produzione in serie automatizzata di componenti per auto, che sarà realizzato dalla Schlote Automotive Italia con spese per 52 milioni di euro. (segue) (Com)