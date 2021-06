Imprese: Giorgetti firma decreti per nove tra accordi di sviluppo e programma, investimenti per 286 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti autorizzati con gli accordi di programma, invece, riguardano: l’ampliamento dello stabilimento All Coop per la lavorazione di carne in provincia di Teramo, con investimenti per oltre 17 milioni di euro e agevolazioni per 6,2 milioni; la creazione, da parte della Dwb Proteins, di un nuovo sito in provincia di Verona, con investimenti per 19 milioni e 5,6 di agevolazioni; e la realizzazione, da parte delle società Magnaghi Aeronautica, Metal Sud, Geven e Skytecno, di un programma di sviluppo che prevede lo svolgimento di quattro programmi di investimento produttivo e un progetto di ricerca e sviluppo insieme all’Università degli studi Federico II di Napoli, finalizzati a migliorare e innovare i processi produttivi delle imprese coinvolte. In particolare, gli investimenti per 28 milioni di euro (a cui si aggiungono agevolazioni Mise per 10 milioni) sono finalizzati allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e al miglioramento dell’efficacia ed efficienza produttiva, con l’obiettivo finale di rafforzare il posizionamento competitivo in un comparto caratterizzato da dinamiche molto complesse. (Com)