Giustizia: Cartabia, entro luglio concludere riforme importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della presentazione dell'ufficio del processo che si è tenuta presso il tribunale di Milano, il ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha spiegato che "in quattro mesi e mezzo abbiamo portato in dirittura d'arrivo alcune riforme importanti da concludersi, almeno nella parte governativa, entro il mese di luglio". Come ha sottolineato Cartabia, durante il suo intervento, "le riforme del processo civile, a volte ingiustamente sottovalutate, sono già state licenziate dal governo e sono ora incardinate al senato. Per gli emendamenti al disegno di legge delega" sul processo penale, ha aggiunto, "a breve saranno all'attenzione del consiglio dei ministri, dopo intense settimane di sintesi politica. Si tratta di una riforma molto profonda che va a incidere su punti nevralgici della procedura penale" ha concluso Cartabia. (Rem)