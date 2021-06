Germania: debito pubblico supera i 2.200 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico della Germania ha superato per la prima volta i 2.200 miliardi di euro alla fine del primo trimestre del 2021, con un incremento dell'1,5 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui il totale corrisponde a un debito pro capite di 26.532 euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la crescita del disavanzo è principalmente dovuta al finanziamento della risposta alla crisi del coronavirus. In particolare, il governo federale ha registrato l'aumento del debito maggiore, pari al 2 per cento per un ammontare di 1.431,4 miliardi di euro. Per i Laender, il dato è di 639,9 miliardi di euro, ossia un +0,6 per cento. Al termine del primo trimestre dell'anno, i comuni erano indebitati pe 134 miliardi di euro, ossia di un +1,1 per cento. (Geb)