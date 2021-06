Cina: tasso di cambio nominale dello yuan tocca a maggio picco quinquennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di cambio effettivo nominale (Eer) dello yuan cinese a maggio ha toccato il punto più alto da aprile 2016. Lo hanno evidenziato gli ultimi dati mensili della Banca dei regolamenti internazionali (Bri). Secondo le statistiche, l'Eer è salito dell'1,12 per cento a 122,01 da aprile 2016 a maggio 2021. L'Eer reale è sceso da 127,17 ad aprile di quest'anno a 127,08 a maggio. Gli indici della Banca dei regolamenti internazionali sui tassi di cambio coprono 60 economie, tra cui Cina, Stati Uniti e Unione europea. I più recenti si basano sugli scambi nel periodo 2014-2016, con il 2010 come anno base. Gli Eer nominali sono calcolati come medie ponderate dei tassi di cambio bilaterali, mentre gli Eer reali sono le stesse medie rettificate dai relativi prezzi al consumo. (Cip)