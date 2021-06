Emilia Romagna: Priolo, interventi da 300mila euro per difesa del suolo nel Ferrarese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un intervento di manutenzione da 300mila euro per gestire la vegetazione lungo il corso d’acqua, contrastare il pericolo di tane scavate dagli animali selvatici e accrescere la sicurezza degli argini del fiume Reno, nel ferrarese. I lavori hanno interessato l’area tra le frazioni di San Biagio d’Argenta e Santa Maria Codifiume, nel comune di Argenta, dove si erano riscontrate criticità idrauliche che attendevano una soluzione". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna che ha spiegato: "In vari punti delle difese spondali, la proliferazione incontrollata di piante e arbusti aveva infatti favorito nel tempo l’insediamento di nutrie, istrici e tassi: tutti animali che scavano cunicoli e tane, anche di grandi dimensioni, capaci di minare la tenuta degli argini durante gli eventi di piena. Sono in tutto un’ottantina le tane individuate e quindi chiuse". (segue) (Ren)