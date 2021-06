Imprese: Banca Generali con 8a+ Investimenti Sgr per aumento capitale di Datrix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali rafforza l’impegno a sostegno del tessuto imprenditoriale italiano partecipando al processo di crescita di una delle più interessanti realtà attive nel campo dell’intelligenza artificiale del Paese: attraverso il fondo 8a+ Real Innovation, la Sgr partecipata 8a+ Investimenti entra nel capitale di Datrix, società che opera nei settori dell’augmented analytics e del machine learning con soluzioni proprietarie a disposizione delle aziende. Stando al relativo comunicato stampa, a livello finanziario, l’operazione ha visto il fondo 8a+ Real Innovation sottoscrivere come lead investor una quota pari a due milioni di euro dell’aumento di capitale complessivo di 2,5 milioni: Banca Generali ha ricoperto il ruolo di advisor della Sgr nell’operazione, il cui obiettivo è quello di finanziare un ambizioso piano di crescita di Datrix che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi sia per linee interne che esterne. “Siamo felici di aver contribuito nel sostenere Datrix in questo percorso di sviluppo che ci auguriamo possa portare il nostro Paese a giocare un ruolo di primo piano nelle grandi sfide globali legate all’evoluzione digitale come ad esempio il fintech, il machine learning e la data monetization”, ha commentato Maria Ameli, head of Equity private investments di Banca Generali. (segue) (Com)